В психбольнице Мукачево больных "лечат" пытками в меллической клетке

13.01.2017 (13:34)

В Мукачевской психбольнице жестоно издеваются над пациентами

В Мукачевском психоневрологическом интернате мониторинговая группа Уполномоченного по правам человека выявила существенные нарушения прав больных.

Об этом сообщают на официальном сайте Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Мониторинговая группа посетила интернат без предупреждения. Как показал повторный визит, большинство грубых нарушений, выявленных во время предыдущих визитов, устранены не были.

Мониторами был установлен факт незаконного применения к изоляции лиц с психическими расстройствами – в подвальной комнате с металлической решеткой на дверях были обнаружены 4 человека. Как рассказали подопечные во время частного опроса, это обычная практика в интернате, когда за неподобающее поведение или за непослушание их отправляют в подвал. Кстати, несколько лет назад, именно в этом интернате мониторы обнаружили незаконно установленную самодельную металлическую клетку, в которой содержалась женщина.

Персонал по распоряжению врача-психиатра запрещает подопечным оставаться в собственных комнатах или ложиться на кровати в дневное время, поэтому целыми днями люди просто сидят или ходят по коридорам. Пожилые люди, а их больше половины, сидят запуганные в коридоре и боятся зайти в комнату. Администрация объяснила свои действия тем, что когда подопечные спят днем, то ночью мешают другим.

В подсобном хозяйстве постоянно проживают и работают 4 подопечных интерната, а к сельскохозяйственным работам привлекаются даже недееспособные лица, которым не рекомендована трудотерапия. Врач назначает им по 4-5 часов работ. За тяжелую работу согласно документам подопечные получают от 10 до 70 грн в месяц.

Руководство интерната не смогло объяснить, как недееспособные подопечные интерната, которые имеют опекуна и вопреки закону подписывают официальные документы (сведения) на получение социальной помощи.

Подопечные жаловались на плохую еду и на то, что вынуждены покупать продукты питания за собственные средства. Также за свои деньги они покупают средства личной гигиены – туалетная бумага и мыло, при том, что на складе эти средства были в наличии.

При наличии врача в учреждении на протяжении многих лет подопечным не меняют и не корректируют схемы лечения с учетом состояния здоровья. Некоторые из них принимают одни и те же нейролептики по 10-13 лет без изменения дозировки.

Директор учреждения уже длительное время не выполняет свои функциональные обязанности, все время находится либо на больничном, либо в отпуске.

"То, что мы увидели в Мукачевском психоневрологическом интернате, в европейских странах приравнивается к жестокому обращению, которое граничит с пытками. Интернат скорее напоминает режимное заведение, чем социально-медицинское учреждение для постоянного проживания людей с расстройствами психики", – говорит региональный координатор взаимодействия с общественностью уполномоченного в Закарпатской области Олег Григорьев.

По результатам визита будут подготовлены акты реагирования уполномоченного по правам человека, которые будут направлены в Генеральную прокуратуру Украины, Министерства соцполитики Украины и Закарпатской облгосадминистрации.

Добавим, что в интернате сегодня проживают 98 женщин и 19 мужчин, 50 из них признаны судом недееспособными.

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