На трассе между Ужгородом и Мукачево огромные заторы (ВИДЕО)

|На дороге между Ужгородом и Мукачево огромные пробки
На трассе, ведущей от областного центра Закарпатья в Мукачево - транспортний колапс . Машины стоят в километровых пробках.
Как сообщил журналист Владислав Микита, пробка образовалась за селом Глубокое, водители вынуждены ехать с минимальной скоростью или же вообще стоять на месте.
Сотни машин застряли в пробке на обеих полосах в этом направлении. Некоторые автобусы и фуры останавливаются на обочине, чтобы переждать осложнения движения.
Автомобилисты говорят, что такие пробки образуются постоянно из-за фур, которые не справляются с управлением на скользкой дороге и блокируют движение другому транспорту. После того, как фуру оттягивают с дороги, нормальное движение восстанавливается.
Как и предупреждали синоптики, в области обильный снег, метели и гололед. Спасатели тоже советовали воздержаться от поездок.
Что ж, хочется надеяться, что погода сжалится, дорожники поработают, а закарпатцы и туристы смогут добраться в Мукачево на проходящий там фестиваль "Червене вино".
Напомним, Из-за непогоды в Закарпатье ограничено движение фур по трем направлениям