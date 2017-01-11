В Ужгороде на "Шахте" дети катаются на санках, выезжая на проезжую часть

13.01.2017 (15:13)

В Ужгороде дети катаются на санках, выезжая под колеса автомобилей

Обильные снегопады этого года больше всего радуют детвору, которая во время каникул и карантина с удовольствием катается на санках и лыжах со всех удобных горок.

Угородскому микрорайону Шахта в этом отношении повезло – рядом расположена гора и лес, являющиеся биосферным заповедником УжНУ. Здесь среди деревьев немало тропинок, которые превратились в отличные трассы для спуска на санках – крутые, протяженные, с поворотами, «бортиками» и виражами. А потому на «шахтовской горе» на протяжении всего светового дня звучит радостный детский смех, гомон и скрип снега под полозьями.

Но при этом возникает огромная проблема: трасса заканчивается выездом на дорогу. Причем оживленную, ведь улица Тимирязева является одним из магистральных въездов в Ужгород с объездной трассы. И поэтому здесь уже неоднократно возникали аварийные ситуации: не сумев остановиться вовремя, дети на санках выскакивают на дорогу, буквально под колёса автотранспорта.

Ситуация усугубляется скользкой зимней дорогой, на которой вовремя остановить машину, сохранив над ней контроль, удается не всегда…

В этом году, к счастью, трагедий в этом месте не происходило. Местные водители знают об этой опасности и заблаговременно притормаживают, удваивая бдительность. Тем не менее, мы обращаемся к родителям: раз уж ваши дети регулярно катаются с этой самой удобной горки, постарайтесь дежурить внизу, вовремя останавливая санки.

И второе обращение хотелось бы направить к городской власти: мы понимаем, что запретить всем кататься здесь – было бы неэффективно, да и попросту негуманно. Но, может, стоит найти возможность установить внизу, при выезде на дорогу, хоть какое-то ограждение? Возможно, в виде старых автомобильных покрышек, которые будут смягчать удары. Или у кого-нибудь есть другие идеи или технологии?

Судя по прогнозам синоптиков, снег в Ужгороде может держаться еще долго. С понедельника начнутся занятия в школах, а потому можно предположить, что дети станут больше кататься по вечерам, когда к опасным факторам добавится и плохая видимость в условиях сумерек.

Так что постараться предотвратить потенциальную беду все-таки нужно.

Ян Гострич

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В Ужгороде на "Кирпичке" детвора во всю катается на санках (ВИДЕО)



