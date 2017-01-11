Фуры с львовской стороны создают проблемы в Закарпатье на трассе "Киев-Чоп"

13.01.2017 (16:49)

На границе Львовской и Закарпатской областей образовались автомобильные заторы

Несмотря на ограничения движения большегрузного транспорта по трассе «Киев-Чоп», которое Закарпатская область ввела в пятницу (13.01) с 12.00, Львовская область и дальше беспрепятственно пропускает фуры в сторону Закарпатья через Латирский перевал.

В результате на границе Львовской и Закарпатской областей образовались автомобильные заторы. Трасса с закарпатской стороны прочищена, однако трафик по ней ограничен из-за сложных погодных условий. Тяжеловесные автомобили, которые заезжают в Закарпатье со Львовской области, не могут ехать вглубь области в обычном режиме, более того - они препятствуют нормальному проезду легковушек, движение которых не ограничевался.

Геннадий Москаль призывает львовских соседей ограничить движение большегрузного транспорта по трассе «Киев-Чоп» так же, как Закарпатье ограничило движение грузовиков в начале недели после введения аналогичного ограничения Львовской области. Соответствующее письмо автодорожных служб уже направлено во Львовскую область.

- Я понимаю, что Львовщина меньше страдает от непогоды, и проезд там более-менее свободен, - заявляет Москаль. - Однако в подобных ситуациях следует действовать в унисон и помогать друг другу, а не создавать проблемы.

Председатель ОГА также поручил областным автодорожникам и спасателям мобилизовать все имеющиеся средства для расчистки, подсыпки дорог и буксировки фур, застрявших на подъемах, серпантинам и перевалам.

P.S. По состоянию на 15.30 пробку на Абранском и Латирском перевалах (трасса «Киев-Чоп» на грани Львовщины и Закарпатья) удалось ликвидировать, однако пик осадков еще впереди. Закарпатская ОГА повторно призывает водителей быть максимально осторожными на дорогах и по возможности воздержаться от поездок в высокогорье в течение пятницы вечера и субботу.

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