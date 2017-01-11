На Закарпатье спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды

13.01.2017 (17:09)

Закарпатские спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды

Водителям грузового транспорта, которые не могут самостоятельно преодолеть скользкий участок дороги, спасатели ГСЧС оказывают помощь в буксировке. За сегодня уже отбуксировано и высвобождено из снежных заносов 34 транспортных средства и эвакуированы 34 человека.

По состоянию на 16:00 (по сообщению службы автомобильных дорог Закарпатской области) из-за ухудшения погодных условий (сильные снегопады, резкие порывы ветра, а также гололед) и для недопущения заторов во время движения и оперативного расчистке автодорог от снега продолжается ограничения движения для тяжеловесного транспорта на автодорогах государственного значения "Мукачево-Рогатин-Львов и Киев-Чоп" (в пределах Закарпатской области) и на объездной дороге Ужгорода возле КПП «Ужгород». Заторов и пострадавших нет.

В общем, с 4 по 13 января 2017 для обеспечения проезда и предупреждения остановки движения транспорта на автодорогах области была оказана помощь в буксировке и высвобождении из снежных заносов 176 автомобилей и эвакуированы 215 человек. От Управления ГСЧС Украины в Закарпатской области было привлечено 42 ед. техники и 159 чел. личного состава.

Отключений от электроснабжения из-за непогоды не зафиксировано.

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