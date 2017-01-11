Савченко хочет объединить против режима мыслящих украинцев

13.01.2017 (17:12)

Савченко в Чехии

Украинская летчица Надежда Савченко, приговоренная российским судом «за причастность к убийству журналистов ВГТРК» к 22 годам лишения свободы и проводившая в знак протеста многодневные голодовки, в прошлом году была помилована. На этой неделе она прибыла в Прагу по приглашению чешского евродепутата Павла Свободы, – их знакомство состоялось полгода назад в Брюсселе в рамках встречи неформального объединения «Друзья европейской Украины».

«Уже в первый день визита Савченко в ЧР удалось достичь ряда поставленных нами целей – встретиться, прежде всего, с ее приверженцами, которые болели за нее и оказывали ей поддержку, когда Надя Савченко находилась в российской тюрьме. Важно и то, что мы можем слышать уже не опосредованно, а напрямую от самой Савченко ее историю. Это, полагаю, дает нам возможность составить собственное мнение о том, является ли Надя действительно фанатиком, как некоторые стремятся интерпретировать, или же она просто придерживается совсем других взглядов, вполне, тем не менее, ею обдуманных», – говорит Павел Свобода.

Проведя в Праге несколько встреч с общественными активистами и неправительственными чешскими организациями, народный депутат приняла участие в пражской пресс-конференции.

«Чехия и Украина имеют больше точек соприкосновения в своей истории, чем это может показаться на первый взгляд. Мы были заложниками одних и тех же войн и режимов, поэтому нашим государствам легче добиться взаимопонимания в отношениях, чем в отношениях с другими странами. Я благодарна чешским политикам и правительству ЧР за то, что они защищают интересы Украины в Евросоюзе и строго придерживаются основ международного права, а Павлу Свободе за организацию в Европарламенте встреч друзей Украины, и за то, что ему небезразлична моя судьба, как и судьба других украинцев, ставших заложниками этой войны», – отметила Савченко.

Она рассказала чешским журналистам о том, что была вывезена с территории Украины пророссийскими коллаборационистами, и возбужденное против нее уголовное дело было сфабриковано российскими следственными органами. Касательно основанного ею общественного движения «Руна» депутат Верховной рады Украины отметила, что целью данной гражданской платформы является «уничтожение существующей партийной системы Украины, совершенно прогнившей, и объединение мыслящих украинцев, которые способны бороться за справедливость».