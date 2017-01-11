На Закарпатье микроавтобус вылетел с дороги и перевернулся (ФОТО)

13.01.2017 (17:22)

На трассе "Киев-Чоп" микроавтобус вылетел в кювет

13 января в 12:30 в оперативно-спасательной службы с помощью обратился водитель грузового микроавтобуса "Mercedes-Sprinter". Мужчина сообщил, что в результате неблагоприятных погодных условий его автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге "Киев-Чоп", возле села Клячаново Мукачевского района. На момент ДТП в машине находились водитель и пассажир. Люди самостоятельно выбрались из транспортного средства. Также они отказались и от медицинской помощи и госпитализации.

Для оказания помощи на место было направлено дежурное отделение 17-й государственной пожарно-спасательной части. Спасатели совместно с работниками дорожной службы с помощью автоцистерны поставили автомобиль на колеса и извлекли его на дорогу. Далее водитель и его пассажирка продолжили движение на соответствующем автомобиле.

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ДТП возле Мукачево: Рейсовый автобус вылетел в кювет (ФОТО)



