Погода в Закарпатье и Ужгороде в субботу, 14 января

14.01.2017 (07:09)

В Ужгороде облачная погода, днем ​​временами мокрый снег

В Закарпатской области переменная облачность, ночью сильный, местами очень сильный снег, днем ​​временами снег, мокрый снег, местами сильный. Местами метели, снежные заносы, налипание мокрого снега, сложные отложения, слабый гололед, туманы. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 7-12, местами порывы 15-20 м / с. Температура воздуха ночью 4 ° мороза-1 ° тепла, в горах местами 6-8 ° мороза, днем ​​3 ° мороза -3 ° тепла, в горах местами 5-7 ° мороза.

Весь день в Ужгороде будет облачным. Ночной дождь со снегом утром перейдет в сильный снег, который постепенно будет ослабевать и к вечеру полностью прекратится. Слабое налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью около нуля, днем ​​0-2 ° тепла.

Температура за последние 130 лет 14 января:

МАКС: 10.1° (1956)

МИН: -20.0° (1985)

Народный прогноз погоды: 14 января почитается память святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской.

Если на Василия с утра туман, то будет хороший урожай летом и осенью. Если будет много звезд на небе — будет много ягод летом. В прежние времена говорили: «Коли Васильев день в году веселый, то и год таков», «Старый год — к весне поворот». Если на Василия тепло и снег — лето будет теплым и дождливым.