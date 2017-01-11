Погода в Закарпатье и Ужгороде в субботу, 14 января

|В Ужгороде облачная погода, днем временами мокрый снег
В Закарпатской области переменная облачность, ночью сильный, местами очень сильный снег, днем временами снег, мокрый снег, местами сильный. Местами метели, снежные заносы, налипание мокрого снега, сложные отложения, слабый гололед, туманы. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 7-12, местами порывы 15-20 м / с. Температура воздуха ночью 4 ° мороза-1 ° тепла, в горах местами 6-8 ° мороза, днем 3 ° мороза -3 ° тепла, в горах местами 5-7 ° мороза.
Весь день в Ужгороде будет облачным. Ночной дождь со снегом утром перейдет в сильный снег, который постепенно будет ослабевать и к вечеру полностью прекратится. Слабое налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью около нуля, днем 0-2 ° тепла.
Температура за последние 130 лет 14 января:
МАКС: 10.1° (1956)
МИН: -20.0° (1985)
Народный прогноз погоды: 14 января почитается память святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской.
Если на Василия с утра туман, то будет хороший урожай летом и осенью. Если будет много звезд на небе — будет много ягод летом. В прежние времена говорили: «Коли Васильев день в году веселый, то и год таков», «Старый год — к весне поворот». Если на Василия тепло и снег — лето будет теплым и дождливым.
Рейтинг: 2