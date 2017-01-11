Из-за непогоды в Закарпатье обесточены десятки населенных пунктов

14.01.2017 (09:38)

В Закарпатье непогода обесточила 24 населенных пункта

В связи со сложными погодными условиями (сильные снегопады, налипание мокрого снега) в Закарпатской области обесточены более двадцати населенныж пуктов.

Свалявский район (11 населенных пунктов) с. Яковское, Павлово, Плоское, Оленево, Родникивка и Родниковая Гута, с. Пасека, с. Драчино, с. Сусково, с. Голубиное, с. Солочин

Великоберезнянский район (8 населенных пунктов) с. Смереково, с. Черноголова, с. Букивцево, с. Ростоцкая Пастиль, с. Бегендяцкая Пастиль, с. Костева Пастиль, с. Мочар, с. Люта.

Перечинский район (5 населенных пунктов) с. Турьи Реметы, с. Симер, с. Турица, с. Заричево, с. Лумшоры.

Над ликвидацией работают аварийные бригады РЭС.

Также, как сообщает ГСЧС На Закарпатье произошел сход 3 лавин