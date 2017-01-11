Полицейские изъяли у мукачевца наркотики

14.01.2017 (10:41)

Полицейские нашли у мукачевца амфетамин

Во время санкционированного обыска сотрудники Мукачевского отдела полиции нашли в мукачевца наркотик амфетамин.

Вчера, 13 января, в ходе обыска по постановлению Мукачевского горрайонного суда в доме 45-летнего мукачевца, правоохранители обнаружили и изъяли три полиэтиленовых пакетика с содержанием белого порошкообразного вещества, внешне похожей на психотропное вещество - амфетамин. Вес изъятого составила более 5 граммов. Сейчас вещества направлены на экспертизу.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 309 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта, наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

Следствие продолжается.

Отдел коммуникации полиции в Закарпатской области

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