ДТП возле Ужгорода: Рейсовый автобус столкнулся с "Мерседесом"

|Возле Ужгорода столкнулись рейсовый автобус и "Мерседес"
Сегодня около 10:00 утра на улице Главной в селе Холмок на Закарпатье произошло ДТП с участием рейсового автобуса и "Мерседеса".
"Произошла авария с участием рейсового автобуса "Ужгород-Чоп", который ехал без пассажиров, и" Мерседес Спринтер".
На месте работает патрульная полиция", - отмечают в ведомстве УПП Ужгорода и Мукачево.
-
Напомним вчера, Возле Мукачево едва не столкнулись рейсовый автобус и легковушка (ФОТО)
Рейтинг: 2
Комментарии
Рейтинг: -2
Ложь! Дело было по-другому. В ФБ есть полная и достоверная (+ фото) информация от очевидца.