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ДТП возле Ужгорода: Рейсовый автобус столкнулся с "Мерседесом"

14.01.2017 (10:50)
Возле Ужгорода столкнулись рейсовый автобус и
Возле Ужгорода столкнулись рейсовый автобус и "Мерседес"

Сегодня около 10:00 утра на улице Главной в селе Холмок на Закарпатье произошло ДТП с участием рейсового автобуса и "Мерседеса".

"Произошла авария с участием рейсового автобуса "Ужгород-Чоп", который ехал без пассажиров, и" Мерседес Спринтер".

На месте работает патрульная полиция", - отмечают в ведомстве УПП Ужгорода и Мукачево.
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Напомним вчера, Возле Мукачево едва не столкнулись рейсовый автобус и легковушка (ФОТО)


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

14.01.2017 (11:48) / Peter

Ложь! Дело было по-другому. В ФБ есть полная и достоверная (+ фото) информация от очевидца.