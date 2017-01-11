ДТП возле Ужгорода: Рейсовый автобус столкнулся с "Мерседесом"

14.01.2017 (10:50)

Возле Ужгорода столкнулись рейсовый автобус и "Мерседес"

Сегодня около 10:00 утра на улице Главной в селе Холмок на Закарпатье произошло ДТП с участием рейсового автобуса и "Мерседеса".

"Произошла авария с участием рейсового автобуса "Ужгород-Чоп", который ехал без пассажиров, и" Мерседес Спринтер".

На месте работает патрульная полиция", - отмечают в ведомстве УПП Ужгорода и Мукачево.

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Напомним вчера, Возле Мукачево едва не столкнулись рейсовый автобус и легковушка (ФОТО)



