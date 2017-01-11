В Закарпатье в ДТП два человека погибли , трое ранены (ФОТО)

|В ДТП два человека погибли, трое пострадали
14 января, около 11:00, на горячую линию «102» поступило сообщение о смертельном ДТП близ города Тячев. На место происшествия выехал специализированный отдел ДТП следственного управления ГУНП в Закарпатской области.
Как выяснили правоохранители, авария произошла между смт.Буштино Тячевского района и селом Сокирница Хустского района.
Причиной ДТП стало то, что совершая маневр обгона, 38-летний водитель микроавтобуса «MERCEDES Sprinter», житель села Усть-Чорная, выехал на встречную полосу - и столкнулся с другим микроавтобусом такой же марки.
От полученных травм 55-летняя жительница города Тячев, скончалась на месте.
Как стало известно, вскоре в Хустской центральной районной больнице скончался водитель другого микроавтобуса «MERCEDES Sprinter» - 54-летний житель Мукачево.
Еще трех травмированных участников ДТП госпитализировали. Обстоятельства и причины аварии выясняются.
Как сообщает Национальная полиция, критической по уровню аварийности остается ситуация в Закарпатской, Хмельницкой, Ровенской, Донецкой и Луганской областях.
Ситуация на дорогах остается сложной из-за непогоды.
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