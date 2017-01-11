Банда рулит : Киев из культурной столицы превратился в столицу криминальную

14.01.2017 (13:34)

Банда рулит - уровень преступности в Киеве зашкаливает

Катастрофическое ухудшение криминогенной ситуации в стране, огромное количество оружия на руках у населения, распространение радикализма и экстремизма - так выглядит постмайданная евроинтеграционная Украина. А ее столица - когда-то спокойный и благополучный Киев - превращается в "криминальный город" вроде Чикаго времен сухого закона.

Об этом в своем блоге написал лидер "Украинского выбора" Виктор Медведчук.

"По данным Бюро общественных экспертиз "Громекс", Киев по количеству преступлений занимает лидирующие позиции среди городов Украины. С января по сентябрь 2016 года преступность превысила показатели 2015 года почти на 50%, за этот период было зафиксировано 65 102 преступления, из которых нераскрытыми остались практически 85%.

Причем каждое третье преступление, совершенное в Киеве, относится к категории тяжких и особо тяжких. Столица находится на первом месте по количеству убийств, почти 44% из них остаются нераскрытыми.

В 2016-м в Киеве резко возросло количество краж и ограблений — практически в два раза по сравнению с январем ― сентябрем 2015 года (свыше 90% преступлений так и не раскрыто). Представители правоохранительных органов оказались не в состоянии обеспечить правопорядок и безопасность граждан. В новостных сводках множество сообщений об угонах машин, похищениях и убийствах, ограблениях, погромах и поджогах.

Статистика просто-напросто разбивает в пух и прах все утверждения "реформаторов" о проведенных преобразованиях, их качестве и эффективности.

Что интересно, об истинных причинах роста преступности представители правоохранительных органов предпочитают не говорить. Они умалчивают о том, что печально известный закон о люстрации, в результате которого были уволены профессионалы, знающие свое дело (по словам Деканоидзе, только в Киеве уволили 80% руководящего состава правоохранительных органов), выхолостил правоохранительную систему. Это вполне прогнозируемо привело к снижению раскрываемости преступлений и отсутствию координации действий силовых органов. Нерасследованные резонансные убийства и декабрьские события в Княжичах ― яркое тому доказательство.

Умалчивают "реформаторы" и о том, что сегодня на руках у населения очень много огнестрельного оружия (точное количество не назовет ни один эксперт). В этой связи наблюдается крайне опасная тенденция: сплошь и рядом мы слышим заявления провластных политиков и чиновников о необходимости легализации оружия. О последствиях такого шага во власти даже не задумываются.

Молчат "реформаторы" и о том, что фигурантами резонансных преступлений часто являются представители добровольческих батальонов из зоны АТО, а также участники национал-радикальных группировок. И это неудивительно. Власть, которая на протяжении нескольких лет попустительствовала радикалам, молчаливо поддерживая их так называемые патриотически мотивированные акции: поджоги, погромы, нападения на общественные организации и политиков, имеющих альтернативную, отличную от провластной, точку зрения, ― несет полную ответственность за разгул радикализма в стране.

Есть еще одна причина роста преступности, о которой "реформаторы" также стараются не говорить. Ухудшение криминогенной ситуации ― это закономерный итог проводимой евроинтеграторами политики. Нередко именно нищета и безысходность толкают граждан, еще несколько лет назад имевших работу и стабильные доходы, на нарушение закона.

Но власть не намерена ни говорить о причинах роста преступности, ни тем более анализировать их и принимать решительные меры. А потому с каждым днем растет вероятность того, что Киев из культурной столицы окончательно превратится в столицу криминальную", - написал В.Медведчук.

Чем успешней идут реформы в Украине, тем страшнее там жить...