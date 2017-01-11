Банда рулит : Киев из культурной столицы превратился в столицу криминальную

|Банда рулит - уровень преступности в Киеве зашкаливает
Катастрофическое ухудшение криминогенной ситуации в стране, огромное количество оружия на руках у населения, распространение радикализма и экстремизма - так выглядит постмайданная евроинтеграционная Украина. А ее столица - когда-то спокойный и благополучный Киев - превращается в "криминальный город" вроде Чикаго времен сухого закона.
Об этом в своем блоге написал лидер "Украинского выбора" Виктор Медведчук.
"По данным Бюро общественных экспертиз "Громекс", Киев по количеству преступлений занимает лидирующие позиции среди городов Украины. С января по сентябрь 2016 года преступность превысила показатели 2015 года почти на 50%, за этот период было зафиксировано 65 102 преступления, из которых нераскрытыми остались практически 85%.
Причем каждое третье преступление, совершенное в Киеве, относится к категории тяжких и особо тяжких. Столица находится на первом месте по количеству убийств, почти 44% из них остаются нераскрытыми.
В 2016-м в Киеве резко возросло количество краж и ограблений — практически в два раза по сравнению с январем ― сентябрем 2015 года (свыше 90% преступлений так и не раскрыто). Представители правоохранительных органов оказались не в состоянии обеспечить правопорядок и безопасность граждан. В новостных сводках множество сообщений об угонах машин, похищениях и убийствах, ограблениях, погромах и поджогах.
Статистика просто-напросто разбивает в пух и прах все утверждения "реформаторов" о проведенных преобразованиях, их качестве и эффективности.
Что интересно, об истинных причинах роста преступности представители правоохранительных органов предпочитают не говорить. Они умалчивают о том, что печально известный закон о люстрации, в результате которого были уволены профессионалы, знающие свое дело (по словам Деканоидзе, только в Киеве уволили 80% руководящего состава правоохранительных органов), выхолостил правоохранительную систему. Это вполне прогнозируемо привело к снижению раскрываемости преступлений и отсутствию координации действий силовых органов. Нерасследованные резонансные убийства и декабрьские события в Княжичах ― яркое тому доказательство.
Умалчивают "реформаторы" и о том, что сегодня на руках у населения очень много огнестрельного оружия (точное количество не назовет ни один эксперт). В этой связи наблюдается крайне опасная тенденция: сплошь и рядом мы слышим заявления провластных политиков и чиновников о необходимости легализации оружия. О последствиях такого шага во власти даже не задумываются.
Молчат "реформаторы" и о том, что фигурантами резонансных преступлений часто являются представители добровольческих батальонов из зоны АТО, а также участники национал-радикальных группировок. И это неудивительно. Власть, которая на протяжении нескольких лет попустительствовала радикалам, молчаливо поддерживая их так называемые патриотически мотивированные акции: поджоги, погромы, нападения на общественные организации и политиков, имеющих альтернативную, отличную от провластной, точку зрения, ― несет полную ответственность за разгул радикализма в стране.
Есть еще одна причина роста преступности, о которой "реформаторы" также стараются не говорить. Ухудшение криминогенной ситуации ― это закономерный итог проводимой евроинтеграторами политики. Нередко именно нищета и безысходность толкают граждан, еще несколько лет назад имевших работу и стабильные доходы, на нарушение закона.
Но власть не намерена ни говорить о причинах роста преступности, ни тем более анализировать их и принимать решительные меры. А потому с каждым днем растет вероятность того, что Киев из культурной столицы окончательно превратится в столицу криминальную", - написал В.Медведчук.
Чем успешней идут реформы в Украине, тем страшнее там жить...
Рейтинг: 24
Комментарии
Рейтинг: 8
Cyд Kyева арестовал и изъял коллекцию элитного алкоголя из резиденции Яhykoиичa.
Пapaшенko нe появляется нa людях уже 2-ю нeдeлю. Cobпадениe?
Рейтинг: 7
"Катастрофическое ухудшение криминогенной ситуации в стране, огромное количество оружия на руках у населения, распространение радикализма и экстремизма..."
Не, ну тут всё понятно! Здесь, как и в "Если в кране нет воды"..., виноват В.В.Путин!
Рейтинг: -6
ПРОЧЕМУ УГОЛОВНИК НОМЕР 1 В МИРЕ,КУМ ТЕРРОРИСТА НОМЕР 1 ПУТИНА ВВ - МЕДВЕДЧУК, ЕЩЕ НЕ НА НАРАХ?
Рейтинг: 8
ПРОЧЕМУ УГОЛОВНИК НОМЕР 1 В МИРЕ,ГЛАВАЛКАШ ОГРЫЗКА ЗАЛИВШИЙ ЕГО КРОВЬЮ И ОГРАБИВШИЙ НАСЕЛЕНИЕ С ПОДЕЛЬНИКАМИ ЖИДАМИ ПО НОВОМУ, ЕЩЕ НЕ НА НАРАХ?
Рейтинг: -10
Кто его слушает то, эта гнида еще со времен совка; компартии жопу лизала и подставляла истинных героев своей страны. На месте Порoха забрал бы все его имущество нажито схемами и отправил на дамбабве или кацапстан.
Рейтинг: 8
Бедный Порох после провала Хилари сидит на чемоданах и ему не до подвигов.А в его потертое креслицо власти уже лезет лучший друг Трампа грузинский реформатор...