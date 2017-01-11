Ужгород оправляется от снежного плена (ФОТО)

14.01.2017 (14:36)

Ужгород в снежном плену

Областной центр Закарпатья засыпало снегом. Вчера снегопад почти не прекращал падать.

С одной стороны город кажется сказочным природа просто завораживает, но с другой - трудно передвигаться как пешеходам, так и водителям. И на тротуарах, и на проезжей части до сих пор можно увидеть сугробы. Машины буксуют. Площадь Почтовая не прочищена.

Это же касается и площади Жупанацкой. Там, между прочим, от тяжести снега, что налип на деревья, отвалилась массивная ветка. Она преградила собой тротуар.

Вокруг все в снегу. На набережной Независимости тоже есть отломанные ветки, однако набережные чистые.

Мост Масарика, проспект Свободы расчищены полностью. А вот Корзо не дочищено.

В то же время у шестнадцатиэтажки дойти до маршрутки нельзя, потому что все в воде.

Кроме того, трактор, который расчищал городские улицы, нагреб снега так, что припаркованные на обочинах автомобили пока заблокированы. Толщина снежного покрова 30-40 см. Поэтому владельцам транспортных средств придется брать в руки лопаты, чтобы освободить из ловушек своих «железных коней».

Сейчас снег начинает таять. Луж очень много.На дорогах колеи.

У торговых заведений предприниматели и продавцы расчищают снег.

На сегодня-завтра синоптики передают похолодание, следовательно город может превратиться обратно в ледовую арену.

Советуем ужгородцам быть осторожными, потому что обламываются ветви деревьев и снег падает с крыш. Кроме того, скользко, мокро и трудно ходить.

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