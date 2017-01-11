Под Ужгородом "Land Rover" влобовую расквасил "Peugeot", 3 человека в больнице (ФОТО)

|Возле Ужгорода "Land Rover" влобовую столкнулся с "Peugeot", 3-е в больнице
Дорожно-транспортное проишествие произошло около 12:00 на перекрестке в селе Кинчеш - ул. Коритнянская города Ужгорода.
Как рассказали патрульные, водитель автомобиля "Land Rover" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем "Peugeot 106".
В результате водитель и двое пассажиров "Peugeot 106" были госпитализированы в Ужгородскую городскую больницу.
На месте ДТП работали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.
Напомним, за последние сутки на Закарпатье произошло достаточно большое количество аварий.
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