Под Ужгородом "Land Rover" влобовую расквасил "Peugeot", 3 человека в больнице (ФОТО)

14.01.2017 (15:16)

Возле Ужгорода "Land Rover" влобовую столкнулся с "Peugeot", 3-е в больнице

Дорожно-транспортное проишествие произошло около 12:00 на перекрестке в селе Кинчеш - ул. Коритнянская города Ужгорода.

Как рассказали патрульные, водитель автомобиля "Land Rover" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем "Peugeot 106".

В результате водитель и двое пассажиров "Peugeot 106" были госпитализированы в Ужгородскую городскую больницу.

На месте ДТП работали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

Напомним, за последние сутки на Закарпатье произошло достаточно большое количество аварий.

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