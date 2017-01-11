В Ужгороде проходит фестиваль колядницких групп и вертепов (ФОТО)

14.01.2017 (15:30)

В Ужгороде стартовал фестиваль колядницких групп и вертепов

Сегодня в центре Ужгорода стартовал первый областной фестиваль-конкурс колядницких групп и вертепов "Нова радость стала".

Несмотря на непогоду, около 15 вокальных ансамблей, хоров, колядницких групп, бетлегемов из разных районов Закарпатья приехали в областной центр, чтобы принять участие в конкурсе.

Открыл фестиваль выступление Заслуженного академического Закарпатского народного хора. Затем с приветственным словом к собравшимся обратился председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, который представил гостей праздника - 30 детей из прифронтового Станично-Луганского района, которые сейчас отдыхают на Закарпатье, и решили принять участие в новогоднем действе.

Фестивальные мероприятия будут проходить в Ужгороде до позднего вечера и завершатся праздничным концертом с участием творческих коллективов Закарпатья, Тернопольщины и Одесской области. Выступления коллективов, участвующих в конкурсной части фестиваля, оценивать компетентное жюри, а результаты объявят завтра, 15 января, во время VII фестиваля "Коляды в старом селе" в Закарпатском областном музее народной архитектуры и быта.

Одновременно с конкурсом колядников в историко-культурном центре "Совиное гнездо" начался гастрономический фестиваль с традиционной закарпатской кухней, продуктами виноделия, мясной и молочной продукции закарпатских производителей, волонтерскими локациями и ярмаркой хендмейду. Гастрофестиваль продлится в Ужгороде в течение двух дней - 14 и 15 января.

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