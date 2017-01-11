Ukraїner: Раховщина - уникальный горный край (ВИДЕО)

|Ukraїner рассказал о закарпатской Раховщине
В этом видеоблоге команда Ukraїner показала сыроварню, которой на Закарпатье руководит переселенка из Крыма Оксана. Познакомят с 77-летней хозяйкой, к которой приходят дикие кабаны.
А еще несмотря на румынскую границу участники команды Ukraїner проехалась вдоль горной Тисы. Там с дороги видно соседнюю страну, не работает мобильная связь и процветает контрабандная торговля сигаретами. Так, в частности, считают путешественники.
В сюжете также показано центр Европы, красоту живописных пейзажей.
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