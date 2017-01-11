Погода в Закарпатье и Ужгороде в воскресенье, 15 января 2017 г.

15.01.2017 (08:00)

В Ужгороде облачная погода, без существенных осадков

В Закарпатской области переменная облачность, ночью временами снег, днем местами небольшой снег. Местами гололед, на высокогорье местами туман и сложные отложения. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 4-9 ° мороза, днем 0-5 ° мороза, на высокогорье 7-9 ° мороза.

Солнце в этот день в Ужгороде будет редко показываться из-за облаков. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 4-6 ° мороза, днем 0-2 ° мороза.

Температура за последние 130 лет 15 января:

МАКС: 8.9° (1977)

МИН: -17.7° (1963)

Народный прогноз погоды: 15 января почитается память святителя Сильвестра Римского, преподобных Сильвестра Печерского и Серафима Саровского.

В прежние времена в этот день был Куриный праздник. 15 января чистили курятники и окуривали их смолою с девясилом. Синие вечерние облака в этот день предвещали перемену погоды. Наблюдали также за месяцем: если его рога остры и ярки, следует ожидать ветра. В народе говорили: «Январь гонит вьюгу за семь верст» — этот месяц хоть и холодный, но относительно спокойный.