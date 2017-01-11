Проезд по дорогам в Закарпатье обеспечен, электроснабжение практически восстановлено

15.01.2017 (10:28)

Закарпатье "приходит в себя" после снегопадов

В течение ночи на воскресенье (15.01) ремонтные бригады энергетиков продолжали устранять последствия аварийных отключений, произошедших по области в субботу в результате налипания мокрого снега и массового падения деревьев на линии электропередач. До 3-х часов ночи свет восстановлено в большинстве отключенных сел, а также в санатории «Квитка Полонины» в Свалявском, где отдыхало около 500 туристов.

По состоянию на 10.00 по области остаются полностью без света 8 и частично - еще 8 сел в Перечинском, Великоберезнянском, Свалявском и Воловецком районах. Аварийные бригады продолжают устранять последствия непогоды, в течение сегодняшнего дня электроэнергия должна быть восстановлена ​​в полном объеме.

Проезд к шести высокогорным селам в Воловецком районе выше Ждениева пока заблокирован из-за полуметрового слоя мокрого снега. Все села - с электроэнергией, сегодня для разблокирования дороги будет задействована тяжелая гусеничная техника.

- Движение транспорта по главным трассам Закарпатья осуществляется в нормальном режиме, проезд автомобилей через четыре перевала на административной границе области (в том числе тяжеловесных фур через Абранский и Латирский перевалы) обеспечен, - сообщает Геннадий Москаль. - Однако из-за понижения температуры на многих автодорогах образовался гололед, проезд затруднен, поэтому облгосадминистрация в который раз призывает водителей быть максимально осторожными, а по возможности вообще воздержаться от поездок.

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