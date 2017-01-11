Агрессор-оккупант разрешил Украине проверить военные базы в Ростовской области

15.01.2017 (11:07)

Российские танки грязи не боятся?

Путин дал разрешение украинским сторонам посетить воинские формирования и части армии РФ, которые дислоцируются на территории Ростовской области в период со 16 по 19 января.

Об этом сообщает российское агентство "Интерфакс".

Глава российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков заявил, что определенный Украиной район находится в Ростовской области и занимает площадь около 16 тысяч кв. км. По его словам, Украина сделала РФ запрос на проведение инспекции в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Рыжков добавил, что в ходе работы украинские инспекторы получат от командиров воинских формирований и частей, находящихся в пределах указанного района, обобщенную информацию о структуре и задачах подчиненных им воинских частей.

Целью инспекции воинских частей в Ростовской области России является проверка наличия или отсутствия военной деятельности, которая должна подлежать предварительному уведомлению.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в воскресенье.

Он подтвердил, что Украина планирует провести инспекцию на территории России с 16 по 19 января в соответствии с Венским документом от 2011 года, в частности пунктом 9 о мерах по укреплению доверия и безопасности.

"В состав инспекционной группы, как планируется, войдут 2 представителя от Украины, 1 представитель от Канады и 1 от Королевства Дании. Инспектированию подлежит территория указанного района в Ростовской области России, которая непосредственно прилегает к государственной границе Украины", - сказал Мотузяник.

Патриотам в соцсетях порвало пуканы - мы едем инспектировать военные базы напавшего на Украину агрессора-оккупанта... Это новый военный анекдот , спрашивают диванные активисты?!