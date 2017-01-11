Агрессор-оккупант разрешил Украине проверить военные базы в Ростовской области

|Российские танки грязи не боятся?
Путин дал разрешение украинским сторонам посетить воинские формирования и части армии РФ, которые дислоцируются на территории Ростовской области в период со 16 по 19 января.
Об этом сообщает российское агентство "Интерфакс".
Глава российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков заявил, что определенный Украиной район находится в Ростовской области и занимает площадь около 16 тысяч кв. км. По его словам, Украина сделала РФ запрос на проведение инспекции в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.
Рыжков добавил, что в ходе работы украинские инспекторы получат от командиров воинских формирований и частей, находящихся в пределах указанного района, обобщенную информацию о структуре и задачах подчиненных им воинских частей.
Целью инспекции воинских частей в Ростовской области России является проверка наличия или отсутствия военной деятельности, которая должна подлежать предварительному уведомлению.
Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в воскресенье.
Он подтвердил, что Украина планирует провести инспекцию на территории России с 16 по 19 января в соответствии с Венским документом от 2011 года, в частности пунктом 9 о мерах по укреплению доверия и безопасности.
"В состав инспекционной группы, как планируется, войдут 2 представителя от Украины, 1 представитель от Канады и 1 от Королевства Дании. Инспектированию подлежит территория указанного района в Ростовской области России, которая непосредственно прилегает к государственной границе Украины", - сказал Мотузяник.
Патриотам в соцсетях порвало пуканы - мы едем инспектировать военные базы напавшего на Украину агрессора-оккупанта... Это новый военный анекдот , спрашивают диванные активисты?!
Рейтинг: 4
Комментарии
Рейтинг: 0
ЩеНеВмерлик
Рейтинг: -5
если бы россия была агрессором то укронацисты бандеровского разлива свои обосранные штаны стирали бы в тиссе или дунае
Рейтинг: -3
Плесень жовтно-блакитная писается от того что может потерять Харьков ,Мариуполь и другие территории которые все равно уйдут в Россию. Алкаши бандеровские пачками сдаются в Донбассе )))