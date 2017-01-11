В Ужгороде проходит фестиваль "Коляда в старом селе" (ВИДЕО)
15.01.2017 (11:25)
В Ужгороде стартовал фестиваль "Коляда в старом селе"
Сегодня, 15-го января в Ужгороде проходит уже традиционный зимний фестиваль «Коляда в старом селе». В этом году организаторы несколько изменили программу мероприятия.
В 11 часов начинается праздничное шествие от площади Театральной в Закарпатский музей народной архитектуры и быта, где и продолжится действо.
Ужгородцев и гостей города будут развлекать около 20-ти лучших фольклорно-этнографических коллективов края. Выступать они как на главной сцене, так и в домиках своего региона.
Малышей организаторы заохотят изучать колядки, за выполнение которых они получат особые подарки. Взрослые же смогут насладиться традиционными закарпатскими рождественскими блюдами и напитками.