ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют
Єдина Країна! Единая Страна! United Country

Трамп включил обратный отсчёт времени до своей инаугурации

15.01.2017 (12:38)
Трамп включил счетчик
Трамп включил счетчик

Пост под стандартным для республиканца хэштегом #MAGA (Make America Great Again) уже собрал более 233 тыс. лайков. Инаугурация нового президента США состоится на Капитолийском холме в Вашингтоне 20 января.

Отсчет включен на его личной странице в Facebook.

Украинские патриоты пишут в соцсетях, что обратный отсчёт времени специально включен для некоторых персон в Киеве...


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

15.01.2017 (13:23) / 1408

Самый большой секрет-поедет ли наше солнышко демократии на инаугурацию к Трампу.
Понятно,что Трамп умолял приехать нашего гаранта,но реформы важнее для настоящего патриота и поедет тогда Ляшко.