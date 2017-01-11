Трамп включил обратный отсчёт времени до своей инаугурации

|Трамп включил счетчик
Пост под стандартным для республиканца хэштегом #MAGA (Make America Great Again) уже собрал более 233 тыс. лайков. Инаугурация нового президента США состоится на Капитолийском холме в Вашингтоне 20 января.
Отсчет включен на его личной странице в Facebook.
Украинские патриоты пишут в соцсетях, что обратный отсчёт времени специально включен для некоторых персон в Киеве...
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Комментарии
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Самый большой секрет-поедет ли наше солнышко демократии на инаугурацию к Трампу.
Понятно,что Трамп умолял приехать нашего гаранта,но реформы важнее для настоящего патриота и поедет тогда Ляшко.