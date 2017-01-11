Трамп включил обратный отсчёт времени до своей инаугурации

15.01.2017 (12:38)

Трамп включил счетчик

Пост под стандартным для республиканца хэштегом #MAGA (Make America Great Again) уже собрал более 233 тыс. лайков. Инаугурация нового президента США состоится на Капитолийском холме в Вашингтоне 20 января.

Отсчет включен на его личной странице в Facebook.

Украинские патриоты пишут в соцсетях, что обратный отсчёт времени специально включен для некоторых персон в Киеве...