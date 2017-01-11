Новый ад: Декларации заставят составлять всех украинцев

15.01.2017 (12:53)

Декларации станут обязательными для всех украинцев

В ближайшее время составлять декларации будут не только чиновники, но и все украинцы. Так, отчитываться граждане будут не только о доходах, но и расходах.

И если суммы будут отличаться от задекларированных – придется объяснять соответствующим органам, откуда незадекларированные доходы.

Об этом сообщает агентство Грушевского, 5.

В связи с этим украинцы будут вынуждены перевести все доходы на банковские счета. По прогнозам экспертов, такой шаг приблизит риск нулевого декларирования.

«Внося на банковский счет сумму более 150 000 гривен раньше надо было объяснить, где вы взяли эти деньги. В будущем придется объяснять, где взяли деньги на покупки стоимостью свыше 50 000. Если человек не сможет объяснить, то должен будет заплатить налоги, как с обычного дохода», — комментирует экономический эксперт Александр Охрименко.

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