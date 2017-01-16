В Украине статус участника боевых действий получили почти 300 тыс. человек

|За 1000 дней через конфликт на Донбассе прошли 300 тыс. человек
По информации Государственной службы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции - статус участника боевых действий по состоянию на начало 2017 года получили 278 тыс. человек.
Из них: по линии Минобороны - 188 тыс. человек,
Министерства внутренних дел - 31 тыс. человек,
Нацгвардии - 25 тыс. человек,
Управления государственной охраны - 422 человека,
Госспецсвязи - 657 человек,
ГосЧС - почти 4 тыс. человек,
Генеральной прокуратуры - 143 человека,
СБУ - 8 тыс. человек,
Службы внешней разведки - 36 человек,
Госпогранслужбы - 16 тыс. человек,
Нацполиции - 3 тыс. человек,
Госспецтрансслужбы - 1 тыс. человек.
7 января 2017 года наступил 1000-й день проведения АТО в Донбассе
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