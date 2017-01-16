В Украине статус участника боевых действий получили почти 300 тыс. человек

15.01.2017 (20:16)

За 1000 дней через конфликт на Донбассе прошли 300 тыс. человек

По информации Государственной службы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции - статус участника боевых действий по состоянию на начало 2017 года получили 278 тыс. человек.

Из них: по линии Минобороны - 188 тыс. человек,

Министерства внутренних дел - 31 тыс. человек,

Нацгвардии - 25 тыс. человек,

Управления государственной охраны - 422 человека,

Госспецсвязи - 657 человек,

ГосЧС - почти 4 тыс. человек,

Генеральной прокуратуры - 143 человека,

СБУ - 8 тыс. человек,

Службы внешней разведки - 36 человек,

Госпогранслужбы - 16 тыс. человек,

Нацполиции - 3 тыс. человек,

Госспецтрансслужбы - 1 тыс. человек.



7 января 2017 года наступил 1000-й день проведения АТО в Донбассе