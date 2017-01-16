Погода в Закарпатье и Ужгороде в понедельник, 16 января

16.01.2017 (07:15)

Облачная погода будет держаться в Ужгороде до самого вечера. Без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 5-10 ° мороза, днем 4 ° мороза - 1 ° тепла, в горах местами до 8 ° мороза.

В Ужгороде облачно, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 5-7 ° мороза, днем около 0, вечером до -7.

Температура за последние 130 лет 16 января:

МАКС: 10.1° (1970)

МИН: -21.6° (1960)

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память святого пророка Малахии.

По народному поверью, только в этот день можно образумить одержимого меланхолией человека. И если сейчас меланхоличность считается чертой характера, то в прежние времена это считалось душевной болезнью. Если в этот день на небе появлялось белое большое облако, это предвещало вьюгу и метель. Погода на Малахию указывает, какой будет погода в марте.