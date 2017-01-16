Курс валют на 16 января (+ новости экономики)

16.01.2017 (09:08)

Курс валют в банках Ужгорода 16 января

Гривна продолжает падать относительно иностранных валю, курс доллара взлетел еще выше, евро в официальных курсах Национального банка устремился к 30 гривням.

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На сегодня, 16 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 27,66 грн;

1 евро – 29,1 грн;

10 российских рублей – 4,58 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со значениями пятницы, 13 января, повысился на 41 копейку.

Евро вырос на 39 копеек и приближается к психологической отметке в 30 грн.

Российский рубль "поправился" на 8 копеек.

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В конце прошлой недели Нацбанк Украины объявил аукцион по продаже 100 млн долларов США для коррекции курса.

"Сегодня, 13 января, Национальный банк также объявил о проведении аукциона по продаже иностранной валюты. Объем аукциона – до 100 млн долл. США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что объем международных резервов на начало января составил 15,5 млрд долл. США. Этого достаточно и для продажи валюты во время интервенций и для выполнения обязательств правительства и НБУ.

Напоминают, что с начала 2017 года Национальный банк осуществил во время аукционов чистую продажу иностранной валюты на сумму 14,6 млн долл. США, чтобы предотвратить чрезмерные колебания обменного курса гривны.