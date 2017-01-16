Визит Байдена в Киев может вызвать гнев Трампа

16.01.2017 (10:09)

Визит Байдена к Порошенко

Президент Петр Порошенко начал встречу с вице-президентом США Джозефом Байденом, который прибыл в Украину с рабочим визитом.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

На Банковой добавили, что по завершению встречи состоятся украинско-американские переговоры в расширенном составе, по результатам которых запланированы заявления Порошенко и Байдена для представителей средств массовой информации.

Визит вице-президента США Джо Байдена в Украину может вызвать негативную реакцию администрации избранного главы Белого дома Дональда Трампа.

Такое мнение в комментарии "Обозревателю" высказал экс-генконсул Украины в Эдинбурге и Стамбуле, председатель правления фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко.

"Администрация Трампа может не понять целей этого визита. Не стоит забывать, что между администрациями Дональда Трампа и Барака Обамы задекларирован антагонизм. Поэтому можно прогнозировать негативное восприятие визита Байдена", – отметил дипломат.

По его словам, визит Байдена в Киев за 5 дней до инаугурации Трампа выглядит странно.

"Решения априори не могут быть приняты. Не совсем понятно, чем будет заниматься Байден в будущем. Некоторые говорят о подведении итогов, но такой практики в мире не существует. Ведь двусторонние отношения не замыкаются на каких-то администрациях. А любые сигналы поддержки за 5 дней до инаугурации нового президента лишены смысла. Теперь имеют значение только сигналы от новой администрации", – подытожил Яременко.

Результаты помощи Байдена Украине более чем очевидны - 7 января 2017 года наступил 1000-й день проведения АТО в Донбассе и статус участника боевых действий получили почти 300 тыс. человек