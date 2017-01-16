В Закарпатье двое мужчин пришли в "гости" с топором, женщина в больнице

16.01.2017 (10:21)

Полиция задержала мужчин, которые с топором совершили разбой в Межгорье

В милицию поступило заявление от жительницы пгт. Межгорье о том, что 14 января поздно ночью к ней в дом ворвались двое мужчин. Они повредили входную дверь топором и избили хозяйку.

Разбойники забрали все деньги, которые нашли, и два мобильных телефона. Женщина госпитализирована в хирургическое отделение Межгорской районной больницы с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма и гематомы на теле.

Принятыми оперативно-розыскными мерами управления уголовного розыска ГУНП в Закарпатской области совместно с оперативниками Межгорского отделения полиции установлены лица, причастные к данному преступлению. Один из них, 18-летний житель села Стригальня Межгорского района, уже имел судимость за кражу и нанесение легких телесных повреждений, другой - 27-летний межгорец был судим за разбой и кражу.

Мужчины задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания Хустского отдела полиции. По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины, то есть разбой, соединенный с проникновением в жилище. Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области

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