Внимание! В горах Закарпатья опасность схода лавин

16.01.2017 (10:32)

Внимание! Лавиноопасность в горах Закарпатья

По прогнозам Закарпатского гидрометеоцентра, 16-17 января в високогорье и горной части Закарпатской области сохраняется III (значительный) уровень лавинной опасности.

В горных районах области существует угроза оползней снега на дороги.

Спасатели советуют туристам воздержаться от походов в горы к улучшению синоптической ситуации и соблюдать правила личной безопасности.

В ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Напомним, с пятницы на субботу На Закарпатье произошел сход 3 лавин