Внимание! В горах Закарпатья опасность схода лавин

|Внимание! Лавиноопасность в горах Закарпатья
По прогнозам Закарпатского гидрометеоцентра, 16-17 января в високогорье и горной части Закарпатской области сохраняется III (значительный) уровень лавинной опасности.
В горных районах области существует угроза оползней снега на дороги.
Спасатели советуют туристам воздержаться от походов в горы к улучшению синоптической ситуации и соблюдать правила личной безопасности.
В ГСЧС Украины в Закарпатской области.
Напомним, с пятницы на субботу На Закарпатье произошел сход 3 лавин
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