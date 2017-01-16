На КПП "Ужгород" задержали "Volkswagen" украденный 12 лет назад (ФОТО)

16.01.2017 (10:43)

Закарпатские пограничники задержали авто украденное 12 лет назад

Закарпатские пограничники нашли автомобиль "Фольксваген", который был похищен в 2005 году.

В пункте пропуска «Ужгород» пограничники Чопского отряда обнаружили автомобиль под управлением 43-летний Украинец. Во время проверки транспортного средства на чешской регистрации, который следовал в Украину сработала база данных Интерпола.



Во время контроля правоохранители выяснили, что транспортное средство разыскивается, как похищенный. Проинформирован представителей Национальной полиции и Укрбюро Интерпола в Киеве.

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На Закарпатье задержали "Mercedes" разыскиваемый Интерполом (ФОТО)



