В сети запустили фейк о работе Закарпатской ОГА

16.01.2017 (11:44)

Закарпатская ОГА

Распространенная некоторыми областными интернет-изданиями информация о том, что Закарпатская ОГА занимает последнее место в рейтинге работы, не соответствует действительности.

Фейковая новость появилась с подачи одного из пользователей Фейсбука, который на основе материалов общественной организации (которая мониторит данные системы ProZorro и создала условный рейтинг областей по открытости для бизнеса) обнародовал у себя на странице искаженную информацию. Сейчас данная информация удалена пользователем, а указанные общественной организацией данные являются весьма условными и к ОГА практически не имеют отношения.

Во-первых, ОГА со своими двадцатью структурными подразделениями занимает мизерную долю в общей картине государственных закупок, состоявшихся и происходят на Закарпатье. Бюджетными средствами распоряжаются также органы местного самоуправления (городские, районные, сельские и поселковые советы), силовые, контролирующие и правоохранительные органы, представительства центральных органов государственной власти, которые не подчиняются ОГА и тому подобное.

Во-вторых, в течение 2016 из всех торгов, проводимых в Закарпатье за ​​бюджетные средства, 71,2% были объявлены по конкурентным процедурам, и только 28,8 - по неконкурентным. Всего через систему ProZorro было объявлено 5090 тендеров на плановую сумму 2,71 миллиарда гривен, экономия при этом - 33,3 миллиона гривен. В-третьих, сопоставление областей по затраченным суммам бюджетных средств и составления на основе этих данных рейтинга некорректно, поскольку различные области имеют разное финансирование из бюджетов разных уровней.

ОГА призывает журналистов взвешенно относиться к информации, которую распространяют общественные организации, и не публиковать для своих читателей созданы в соцсетях фейковые новости.

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