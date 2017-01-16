Москаль обнародовал ужасающую статистику преступности за 2016 год

16.01.2017 (13:39)

Москаль обнародовал ужасающие цифры преступности за 2016-й

В течение 2016 года в Украине от преступности пострадали 444 тысячи 617 человек, из них 187 тысяч 620 - от тяжких и особо тяжких преступлений.

При этом от рук преступников погибли 6 тысяч 988 человек, от грабежей и разбоев пострадали 25 тысяч 870 человек, от мошенничества - 38 тысяч 13 человек, а от краж - 276 тысяч 807 человек.

Из общего числа лиц, пострадавших от преступников, 27 тысяч 823 - это люди пожилого возраста и инвалиды 1-2 группы, 4 тысячи 838 - несовершеннолетние, а 2 тысячи 362 - малолетние дети и подростки до 14 лет. Иностранцев, которые стали объектами преступников в Украине в прошлом году, было 2 тысячи 464, а представителей средств массовой информации - 234.

- Все это данные официальной статистики, которую по понятным причинам никто не спешит обнародовать, - заявляет Москаль. - Приведенные цифры свидетельствуют, что такого разгула преступности, как сейчас, в Украине не было ни во времена СССР, ни за весь период независимости. А причина в том, что в результате неумелой реформы, проведенной госпожа доме Деканоидзе, с МВД было полностью вымытые профессиональное ядро ​​опытных оперативников. Сейчас ловить мошенников, грабителей, разбойников или карманных воров в Украине практически никому.

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