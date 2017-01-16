В Ужгороде возле многоэтажки обнаружен труп женщины (ВИДЕО)

16.01.2017 (14:59)

В Ужгороде возле многоэтажки обнаружили тело женщины

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Сегодня, 16 января, в районе "малосемеек", у озера "Кирпичка", на улице Заньковецкой в ​​Ужгороде найдено тело женщины. "Погибшей на вид около 30 лет. Вероятно, женщина выбросилась из окна. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - сообщили в ГУ ЧП в Закарпатской области.Устанавливаются все обстоятельства трагического случая.По предварительной информации, она выпрыгнула из общего-бокового балкона 8-этажа, служившего ранее аварийным выходом.