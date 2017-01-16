Умер водитель избитый пьяным колядником, ему светит 10 лет тюрьмы

16.01.2017 (15:15)

Коляднику избившему водителя грозит 10 лет тюрьмы

Напомним, вечером 7 января на улице с.Верхня Ростока Иршавского района произошла трагедия, вызванная алкоголем. 40-летний житель Малая Ростока возвращался домой на автомобиле из соседнего села.

По дороге встретил колядников, которые шли по проезжей части. Водитель остановился и сделал им замечание. За это один из колядников, 19-летний житель с.Горбок, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил мужчину деревянной палкой по голове, причинив ему перелом костей черепа.

В минувшие выходные пострадавший скончался в больнице. Исходя из этого, следователи переквалифицировали уголовное производство по ч.1 на ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

По решению Иршавского суда юноше избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Досудебное расследование по делу продолжается.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

-

На Закарпатье водитель попал в больницу после встречи с колядниками



