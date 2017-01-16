Умер водитель избитый пьяным колядником, ему светит 10 лет тюрьмы

|Коляднику избившему водителя грозит 10 лет тюрьмы
Напомним, вечером 7 января на улице с.Верхня Ростока Иршавского района произошла трагедия, вызванная алкоголем. 40-летний житель Малая Ростока возвращался домой на автомобиле из соседнего села.
По дороге встретил колядников, которые шли по проезжей части. Водитель остановился и сделал им замечание. За это один из колядников, 19-летний житель с.Горбок, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил мужчину деревянной палкой по голове, причинив ему перелом костей черепа.
В минувшие выходные пострадавший скончался в больнице. Исходя из этого, следователи переквалифицировали уголовное производство по ч.1 на ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.
По решению Иршавского суда юноше избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Досудебное расследование по делу продолжается.
Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
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На Закарпатье водитель попал в больницу после встречи с колядниками
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Комментарии
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А чому "досудебное расследование по делу продолжается" ? Што , щи чекавуть ? Ош удкупиться ?