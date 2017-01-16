Больного Игоря Мельника из Закарпатья убила преступная бездеятельность Супрун

16.01.2017 (15:19)

Деятельность Ульяны Супрун - просто глумление над людьми

Нелегитимная и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун грозит тотальным уничтожением здравоохранения. И сегодня мы уже увидели преступную бездеятельность новой команды МЗ и абсолютную их некомпетентность. Такое мнение в комментарии УНН высказал врач, клинический иммунолог-ревматолог, ответственный секретарь совета - руководитель Киевского городского ОП НМП Украины Сергей Кравченко.

По его словам, действия действующего руководства Министерства здравоохранения убили больше людей, чем война на востоке страны.

"Это грозит полным уничтожением отрасли, причем это уже делается и совершенно сознательно. И если это является не каким-то злым умыслом и преступными действиями – то абсолютно является преступной бездеятельностью.

Мы уже увидели абсолютную некомпетентность этой команды (МЗ - ред.), а это - самое страшное, что может быть. И я абсолютно согласен с господином Тодуровым (известный кардиохирург, директор Института сердца - ред.), что их действия или бездействие убили больше людей, чем война на востоке.

И если господин Тодуров не сказал количество людей, то я могу непосредственно назвать имя первого человека, со смерти которого начался отсчет на совести этого руководства Минздрава: первая смерть на их совести - это молодой парень Игорь Мельник, из Закарпатья, нуждающийся в пересадке, трансплантации сердца, находился в Институте сердца Амосова, и его готова была принять белорусская клиника, и у нее были средства на счетах. Было также соответствующее решение комиссии Минздрава по лечению за рубежом этого парня, его могли спасти ... Но госпожа Супрун и ее заместители не нашли времени для того, чтобы подписать гарантийное письмо, он погиб ...", - рассказал С. Кравченко.

В общем врач отметил, что украинская кардиология и кардиохирургия находятся на очень высоком уровне.

"И так, чтобы вы понимали, украинская кардиология и кардиохирургия в ежегодном рейтинге занимает 3-4 место в мире! И в то время, когда бы Украина могла наладить механизмы и благодаря украинской кардиологии зарабатывать средства для страны, которые можно было бы направлять на развитие медицинской отрасли и медицинское обеспечение граждан Украины на бесплатной основе, мы ее уничтожаем и создаем такие условия, что украинские специалисты будут выезжать за границу.

Материальный ущерб - это одно, ключевое - это человеческие жизни. Для меня, в настоящее время Ульяна Супрун это человек, который создал и возглавляет министерство смерти в Украине", - резюмировал он.

Тодуров, директор Института сердца МОЗ Украины, обвиняет Ульяну Супрун в халатности, безответственности и в провале всех реформ