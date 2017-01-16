В Киеве пьяного парня на ходу выбросили из поезда

|В Киеве из поезда на ходу выбросили мучину
В Киеве рядом с железнодорожными путями прохожие обнаружили израненного мужчину, который заявил, что его на ходу выбросили из поезда.
Случай произошел в воскресенье, 15 января, недалеко от перекрестка улиц Гринченко и Кировоградской в Голосеевском районе. Пострадавшим оказался 26-летний парень.
"У молодого человека были множественные травмы, он не мог вспомнить, что с ним произошло, и лишь сказал, что его выбросили из поезда", - рассказали изданию врачи больницы, куда был доставлен пострадавший.
Медики также отметили, что на момент госпитализации парень не был в состоянии алкогольного опьянения.
Обстоятельства происшествия будут расследовать правоохранительные органы.
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