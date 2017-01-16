Хакеры-исламисты взломали сайт Закарпатского управления юстиции (ФОТО)

16.01.2017 (17:22)

Сайт Закарпатского управления юстиции взломали хакеры-исламисты

Сегодня при попытке зайти на официальный сайт Главного управления юстиции в Закарпатской области можно было увидеть, что страница… хакнута.

Вместо привычной информации на ней был – баннер с призывом остановить убийства людей в Сирии и спасти Алеппо. Также размещены фото и видео, очевидно снятые именно в Сирии. Указан был также автор взлома – «hacked by Dali_tn & orrek».

Позже сайт вообще стал недоступен.

При всем согласии с призывом к прекращению убийств остается совершенно непонятным, почему хакеры-исламисты выбрали именно такую ​​мишень для атаки. Никакой поддержки войны в этой ближневосточной стране от закарпатских юристов не звучало…

К.Черкай, KorzoNews

Минфин решил "сэкономить" при помощи хакеров?



