Хакеры-исламисты взломали сайт Закарпатского управления юстиции (ФОТО)

|Сайт Закарпатского управления юстиции взломали хакеры-исламисты
Сегодня при попытке зайти на официальный сайт Главного управления юстиции в Закарпатской области можно было увидеть, что страница… хакнута.
Вместо привычной информации на ней был – баннер с призывом остановить убийства людей в Сирии и спасти Алеппо. Также размещены фото и видео, очевидно снятые именно в Сирии. Указан был также автор взлома – «hacked by Dali_tn & orrek».
Позже сайт вообще стал недоступен.
При всем согласии с призывом к прекращению убийств остается совершенно непонятным, почему хакеры-исламисты выбрали именно такую мишень для атаки. Никакой поддержки войны в этой ближневосточной стране от закарпатских юристов не звучало…
К.Черкай, KorzoNews
Минфин решил "сэкономить" при помощи хакеров?
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Супер.