Тройное ДТП в Мукачево: Столкнулись "Жигули", "Volkswagen" и "Renault" (ФОТО)

16.01.2017 (17:56)

В Мукачево столкнулось три автомобиля

Дорожно-транспортное проишествие немного затруднило движение по улице Зрини.

Свидетели аварии на месте события рассказали, что автомобиль марки "Volkswagen" ехал в сторону центра города, на встречу ему двигался "Жигули", а позади него "Renault".

"Жигули" внезапно затормозил, и в него въехал в "Рено" вылетая на встречную полосу, где столкнулся с "Фольксвагеном".

Пострадавших в аварии нет. На месте работает патрульная полиция.

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