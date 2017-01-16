Погода в Закарпатье и Ужгороде во вторник, 17 января

17.01.2017 (07:02)

В Ужгороде облачно, без осадков

В Закарпатской области облачная с прояснениями погода, без осадков. Ночью и утром местами туман, изморозь. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 8-13 ° мороза, днем 0-5 °, в горах местами 6-9 ° мороза.

Вечером на небе в Ужгороде возможны прояснения, но на протяжении дня погода будет пасмурной. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 8-10 ° мороза, днем 0-2 ° мороза.

Температура за последние 130 лет 17 января:

МАКС: 8.8° (1969)

МИН: -21.0° (1963)

Народный прогноз погоды: 17 января почитается память преподобного Феоктиста, Зосимы Пустынника, который жил в IV веке.

В народе Зосима считается покровителем пчел. О пчелах толкует и примета этого дня: если в этот день «снег на деревьях сучья гнет — летом пчелы роиться будут». А если на небе нет облаков при сильном морозе, то морозная погода будет стоять и дальше и не скоро отступит.