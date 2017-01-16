66-й этаж пентхауса Дональда Трампа: оккультные символы и знаки

17.01.2017 (07:20)

Оккультные символы Дональда Трампа

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Вот предварительный просмотр роскошного места жительства Дональда Трампа за 100 миллионов долларов на 66-м этаже пентхауса в Нью-Йорке. Стал бы человек называющий себя — “Христианин”, массово собирать в своем жилище и окружать себя оккультными знаками и символами Аполлиона? Обратите внимание, все предметы, картины и знаки имеют только один тайный смысл и ссылаются на Аполлион.Вопрос: что говорит Библия о Аполлион?Ответ: Откровение 9:11.Царем над собою она имела ангела бездны; имя ему по-еврейски Аваддон, а по-гречески Аполлион.Аполлион , то есть губитель — в иудейской теологии — демон истребления, разрушения и смерти (то есть Сатана): – Аполлион.Этот люкс в пентхаусе оформлен с тайным смыслом. Когда мы внимательно посмотрим в зеркало (которых в этой квартире очень много) мы обнаружим много скрытых оккультных символов. В комплекте: все картины, знаки, символы и предметы этого пентхауса наполненные люциферианским духом, показывают кому на самом деле поклоняется Трамп и являются отражением того, чем действительно руководствуется Дональд в своих повседневных действиях в жизни.Это видео нужно посмотреть имея это ввиду: