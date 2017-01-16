Курс валют на 17 января (+ новости экономики)

17.01.2017 (08:44)

Курс валют в банках Ужгорода 17 января

Курс доллара в Украине продолжает расти, Национальный банк вновь опустил официальную стоимость гривни.

На сегодня, 17 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 27,72 грн;

1 евро – 29,36 грн;

10 российских рублей – 4,65 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями пятницы повысился на 6 копеек. Накануне доллар подорожал сразу на 41 копейку.

Евро вырос на 26 копеек и приближается к психологической отметке в 30 грн.

Российский рубль "поправился" на 7 копеек.

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Средневзвешенный курс по результатам торгов долларом на межбанковском валютном рынке Украины в понедельник, 16 января повысился, по сравнению с 13 января, на 5 коп и составил 27.72 грн за 1 доллар.

Состоянием на 13 января объем продажи валюты на межбанке достиг 279.5 млн. долларов США (в эквиваленте), в том числе долларов США – 203.0 млн. долларов.

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Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время доллар в Украине может вырасти до 29 – 30 гривен. Экономисты называют несколько причин для падения гривни: спрос на сырьевых рынках снижается, украинцы меньше зарабатывают за счет экспорта, кроме того, доллары приходится тратить на покупку энергоресурсов и погашение кредитов. По мнению специалистов, курс стабилизируется уже после февраля.