Закарпатец соорудил хату из шовдаря (ФОТО)

17.01.2017 (09:27)

Закарпатец создал хату из мяса и сала

Закарпатский художник с Берегово Анатолий Сакалош представил уникальную "вкусную скульптуру" на фестивале в Ужгороде.

Крыша необычного домика построена из сала, стены из колбасы, окна и двери из сыра. Забор вокруг сооружения тоже создан из аппетитных колбасок, а двор выложен кусками шовдаря, ветчины и сыра. По крайней мере вид эта скульптура имеет очень аппетитный.

Представили ее в воскресенье на фестивале "Коляда в старом селе" в областном музее народной архитектуры и быта.

На «Коляды в старом селе» собралось, без преувеличения, почти все Закарпатье! (ФОТО)