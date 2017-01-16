В ДТП на Закарпатье столкнулись "Шкода" с фурой, погибло три человека (ФОТО)

17.01.2017 (09:47)

Три человека погибли в результате столкновения ДТП на Закарпатье

Вчера вечером на трассе "Киев-Чоп" в Воловецком районе столкнулись легковой автомобиль «Шкода Октавия» на киевских номерах и грузовик «ДАФ», за рулем которой находился житель Львовской области. В результате ДТП двое пассажиров «Шкоды» погибли на месте, третий скончался в реанимации. 27-летний водитель находится в больнице в состоянии комы.

16 января около 19.35 в полицию поступило сообщение о том, что на трассе Киев-Чоп возле мотеля в Воловецком районе произошло ДТП с пострадавшими. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Как установили правоохранители, столкнулись легковой автомобиль «Шкода Октавия» на киевских номерах и камион «ДАФ» на львовских. Водитель «Шкоды», 27-летний киевлянин, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там машина врезалась на скорости в камион «ДАФ», за рулем которого находился 37-летний житель Львовской области.

В результате ДТП на месте погибли 25-летняя жена водителя «Шкоды» и 22-летний пассажир. Еще один пассажир в возрасте 21 год, умер в реанимации Воловецкой ЦРБ. Сам водитель находится в коме, за его жизнь борются врачи.

Водитель камиона значительных телесных повреждений не получил.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ст.286 ч.3 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких потерпевших). Машины задержаны на спецплощадку. Начато досудебное расследование.

Напомним, 14 январа В Закарпатье в ДТП два человека погибли , трое ранены (ФОТО)