ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют
Єдина Країна! Единая Страна! United Country

Группа "Rock-H" с новой песней принимают участие в отборе на Евровидение (ВИДЕО)

17.01.2017 (10:22)
Новая песня группы
Новая песня группы "Рокаш" - "Чом та чом"
Рок-музыка и оперное пение необычно объединились в песне «Чом та чом», премьера которой состоялась вчера. "Рокаш" спели дуэтом с закарпаткой Ангелиной Моняк, которая была финалисткой Голоса страны.
В основу текста положили стихотворение Павла Чучки "Не мож пити", а музыку написал лидер группы Виктор Янцо. Уже идет работа над съемками клипа, в котором музыканты будут олицетворять темную и светлую силу, которые соблазняют душу человека, злоупотребляющего алкоголем.
Песню уже прислали на рассмотрение продюсерам украинского отбора Евровидения, а коллектив сейчас работает над англоязычным вариантом.
Предлагаем послушать необычный творческий эксперимент закарпатцев:



"Rock-H" - гвоздь фестиваля "Червене вино" в Мукачево (ВИДЕО)

Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору