Группа "Rock-H" с новой песней принимают участие в отборе на Евровидение (ВИДЕО)

|Новая песня группы "Рокаш" - "Чом та чом"
Рок-музыка и оперное пение необычно объединились в песне «Чом та чом», премьера которой состоялась вчера. "Рокаш" спели дуэтом с закарпаткой Ангелиной Моняк, которая была финалисткой Голоса страны.
В основу текста положили стихотворение Павла Чучки "Не мож пити", а музыку написал лидер группы Виктор Янцо. Уже идет работа над съемками клипа, в котором музыканты будут олицетворять темную и светлую силу, которые соблазняют душу человека, злоупотребляющего алкоголем.
Песню уже прислали на рассмотрение продюсерам украинского отбора Евровидения, а коллектив сейчас работает над англоязычным вариантом.
Предлагаем послушать необычный творческий эксперимент закарпатцев:
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