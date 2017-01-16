Коммунальщики в Ужгороде "консервируют" припаркованные машины в снегу (ФОТО)

17.01.2017 (10:46)

Коммунальщики в Ужгороде "хоронят" припаркованные машины в снегу

Ужгородские коммунальщики так убрали дорогу от снега, что заблокировали машину, которая стояла на обочине дороги.

Именно такой фотографией поделился пользователь социальной сети Фейсбук Александр Богданов. Фото было сделано на улице Льва Толтого.

- Картина Репина "К весне", - шутя комментирует фото автор.

Коммунальщики постоянно предупреждают, чтобы водители не оставляли свои машины у дороги где есть снег, чтобы его можно было убрать спецтехникой.

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Ужгород оправляется от снежного плена (ФОТО)



