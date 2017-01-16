Коммунальщики в Ужгороде "консервируют" припаркованные машины в снегу (ФОТО)

|Коммунальщики в Ужгороде "хоронят" припаркованные машины в снегу
Ужгородские коммунальщики так убрали дорогу от снега, что заблокировали машину, которая стояла на обочине дороги.
Именно такой фотографией поделился пользователь социальной сети Фейсбук Александр Богданов. Фото было сделано на улице Льва Толтого.
- Картина Репина "К весне", - шутя комментирует фото автор.
Коммунальщики постоянно предупреждают, чтобы водители не оставляли свои машины у дороги где есть снег, чтобы его можно было убрать спецтехникой.
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Ужгород оправляется от снежного плена (ФОТО)
Рейтинг: 6
Комментарии
Рейтинг: 9
МЕР ТЫ КОГДА ВЫХОДИЛ В ГОРОД СО СВОИМИ ЗАМАМИ ПОСМОТРЕТЬ КАК ВЫ ХОЗЯЙНИЧАЕТЕ??? Тебе не стыдно за такую "работу"??? ПОСМОТРИ НА ЦЕНТР - КОРЗО. ТЫ РАЗВЕ ЭТО ЭТО ОБЕЩАЛ СВОИМ ИЗБИРАТЕЛЯМ????
Рейтинг: 7
Хорошо-бы спросить у ме-ра, убирать снег возле детских садиков и школ будут сами дети? По ул.Дайки, ул. Леси Украинки, ул Коцюбинского снег не убран - а там 2 школы и 1 садик. Где останавливаться родителям на авто и высаживать детей - в центре дороги???
Рейтинг: -1
пешком ходите, уроды, совсем дышать нечем.