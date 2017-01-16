Два монгола пытались нелегально попасть через Закарпатье в ЕС (ФОТО)

17.01.2017 (11:04)

Закарпатские пограничники задержали двух нелегальных мигрантов из Монголии

Вчера на Закарпатье пограничники отдела «Косино» Мукачевского отряда задержали двух нелегальных мигрантов из Монголии.

Неизвестных, которые пытались преодолеть заградительный забор, пограничный наряд обнаружил с помощью тепловизора.

К месту обнаружения правонарушения немедленно прибыла группа оперативного реагирования. Заметив пограничников, неизвестные попытались скрыться, но за 200 метров до линии границы правоохранители их задержали. Задержанными оказались двое мужчин, которые сообщили, что они являются гражданами Монголии.

Для составления административно-процессуальных документов и выяснения всех подробностей незаконной путешествия иностранцев были доставлены в отдел пограничной службы «Косино». Дальнейшую судьбу путешественников и оценку их действиям будет определять суд.

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