В Ужгороде увеличиваются масштабы криминализации населения

|Криминогенная ситуация в Ужгороде ухудшается
В значительной степени на криминогенную ситуацию на Закарпатье, в том числе и на территории Ужгорода, влияет непростая общественно-политическая и экономическая ситуация в государстве, проведение военных действий на востоке страны.
Сегодня наблюдается тенденция к увеличению масштабов криминализации основных сфер жизнедеятельности населения.
Только за прошлый год на 12,5% увеличилось количество регистраций уголовных правонарушений на территории Ужгорода (с 3713 в 2015 году до 4177 в 2016 году), по которым возбуждены уголовные производства, на треть увеличилась регистрация тяжких и особо тяжких уголовных преступлений (с 773 ( 2015) до 1074 (2016). Более половины всех уголовных преступлений, совершенных в Ужгороде, составляют противоправные посягательства на имущество: 55% - кражи (984), 5% - мошенничества (92), 5% - грабежи (84) и 0, 7% - незаконные завладения транспортными средствами (13).
Кроме того, анализ криминогенной ситуации в городе указывает на тенденцию к увеличению этих правонарушений по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Согласно статистике, каждое десятое преступление в городе совершено ранее судимыми лицами.
Крайне затрудняет своевременность реагирования на заявления о преступлениях и событиях криминального характера устаревший автопарк, недостаточность спецтехники, вооружения, средств связи. Наиболее криминогенно пораженными улицами Ужгорода, как показывает проведенный анализ, остаются микрорайоны многоэтажек: Минайськая, Грушевского, Легоцкого, 8 Марта, проспект Свободы.
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Москаль обнародовал ужасающую статистику преступности за 2016 год
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Горисполкому нужно выдать еще больше разрешений на круглосуточную работу ABC (типа "Зина" и т.д.) и наливайки типа магазин-ABC. Это по их мнению снижает криминогенную обстановку в городе. Еще нужно и далее не контроллировать свои-же решения про запрет продажи спиртного после 23-00 в этих точках. Город уже не узнать. А что будет дальше... Полиция с машин не высаживается, кто будет смотреть будет за порядком вне дорог?