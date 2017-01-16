В Ужгороде увеличиваются масштабы криминализации населения

17.01.2017 (11:27)

Криминогенная ситуация в Ужгороде ухудшается

В значительной степени на криминогенную ситуацию на Закарпатье, в том числе и на территории Ужгорода, влияет непростая общественно-политическая и экономическая ситуация в государстве, проведение военных действий на востоке страны.

Сегодня наблюдается тенденция к увеличению масштабов криминализации основных сфер жизнедеятельности населения.

Только за прошлый год на 12,5% увеличилось количество регистраций уголовных правонарушений на территории Ужгорода (с 3713 в 2015 году до 4177 в 2016 году), по которым возбуждены уголовные производства, на треть увеличилась регистрация тяжких и особо тяжких уголовных преступлений (с 773 ( 2015) до 1074 (2016). Более половины всех уголовных преступлений, совершенных в Ужгороде, составляют противоправные посягательства на имущество: 55% - кражи (984), 5% - мошенничества (92), 5% - грабежи (84) и 0, 7% - незаконные завладения транспортными средствами (13).

Кроме того, анализ криминогенной ситуации в городе указывает на тенденцию к увеличению этих правонарушений по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Согласно статистике, каждое десятое преступление в городе совершено ранее судимыми лицами.

Крайне затрудняет своевременность реагирования на заявления о преступлениях и событиях криминального характера устаревший автопарк, недостаточность спецтехники, вооружения, средств связи. Наиболее криминогенно пораженными улицами Ужгорода, как показывает проведенный анализ, остаются микрорайоны многоэтажек: Минайськая, Грушевского, Легоцкого, 8 Марта, проспект Свободы.

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