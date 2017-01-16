СМИ цитируют слова Обамы об ''идиотах'' у власти в Украине

17.01.2017 (12:04)

В чём заключается этот идиотизм украинской власти?

Российские и пророссийские интернет-порталы приписали президенту США Бараку Обаме оскорбительные цитаты об Украине, которые он на самом деле не говорил.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Российские СМИ вышли с заголовками: "Обама:" Украина является ярким примером страны, которой правят полные идиоты"или "Обама назвал украинскую власть полными идиотами".

Для подтверждения приводят якобы цитату американского президента из интервью телеканалу CBS: "Соединенные Штаты сделали все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию в Украине. То, что сейчас там происходит, даже не связано с соседством России и ее влиянием на политику государства, а с тем, что к власти в стране пришли полные идиоты. В связи с этим, США пытается урегулировать свою внешнюю политику в отношении Украины. Мы признаем, что допустили некоторые ошибки раньше, но готовимся их исправить. США - одна из тех стран, которая замечает не только ошибки других стран, но и свои ".

На вопрос же Крофта «в чём заключается этот идиотизм украинской власти?», Обама, не долго думая, заявил: «Во всём. Я не доверил бы ей даже чистить лужайку от какашек моего Бо (президентская собака – ред.) …».