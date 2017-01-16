Из-за африканской чумы Беларусь отказалась покупать мясо из Закарпатья

17.01.2017 (12:26)

Беларусь из-за африканской чумы отказалась покупать мясо из Закарпатья

Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрод Беларуси ограничен ввоз свиноводческой продукции из Закарпатской области Украины, поскольку в регионе зафиксирована африканская чума свиней.

Решение о запрете на ввоз живых свиней, свинины и продуктов ее переработке, спермы хряков, кишечного, рогокопытного, кожевенного сырья, охотничьих трофеев, щетины, полученной от восприимчивых видов животных было принято 12 января 2017 года.

Ограничения распространяются и на ввоз кормов и кормовых добавок для кошек и собак, а не прошедших надлежащую термическую обработку.

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В Закарпатье зафиксирована вспышка африканской чумы (ВИДЕО)



