В Ужгороде на реке живут бакланы (ФОТО)

17.01.2017 (13:29)

В Ужгороде поселились бакланы

В Ужгороде около недели, как поселились бакланы. Пернатые очень грациозные, стройные, очень умело ныряют, по размерам в два раза больше уток, имеют большой размах крыльев, могут подниматься в воздух прямо из-под воды.

Следует отметить, что первыми в областном центре Закарпатья поселились чайки, вслед за ними - утки. Бывают у нас также цапли, преимущественно серые, дикие гуси, ну и... любимцы закарпатцев - красавцы лебеди, которые стали украшением города.

Бакланов же в Ужгороде насчитывается около шести. Пернатые, правда, пугливые, к людям не приближаются, наоборот, никого не подпускают к себе.

Кстати, родиной бакланов является Северная Америка. Живут они также в Гренландии, Европе (преимущественно Центральной и на Балканах, Лапландии), Северной Африке, Южной Азии (прежде всего в Казахстане) и даже в Австралии и Новой Зеландии. Гнездятся в Средней Азии и в странах Средиземноморья.

Живут птицы на водоемах - на морях, реках и озерах. В нашей стране чаще всего увидеть бакланов можно на Дунае, Днепре, Днестре.

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